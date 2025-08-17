県岐阜商３―１明豊（３回戦＝１７日）県岐阜商（岐阜）は一回、宮川の２点二塁打と横山の適時打で３点を先制。２番手の渡辺大が好投し、六回途中から登板したエース柴田が締めた。明豊（大分）は二回、川口の三塁打を足場に１点返したが、３併殺打が響いた。