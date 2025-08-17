お盆休み最終日の17日、新幹線などはUターンラッシュのピークをむかえ、また、高速道路でも渋滞が発生しています。関越道・東松山IC付近の映像では、東京方面に向かう上り線で長い渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターによりますと17日午後5時半現在、関越道の上りでは高坂SA付近を先頭に17キロ、中央道の上りでも、小仏トンネル付近を先頭に17キロの渋滞となっています。一方、空の便です。羽田空港の利用客「（沖縄の