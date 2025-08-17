2025年上半期、文春オンラインで反響の大きかった記事を発表します。インタビュー部門の第1位は、こちら！（初公開日 2024/12/07）。【画像】体重200キロのゆりんさんの大胆すぎるグラビア写真を全部見る＊＊＊体重200キロであることを明かし、100キロ以上の方をレンタルできるサービス「デブカリ」などで活動しているインフルエンサーのゆりんさん（36）。元々は痩せ型で体重は30キロ台だったという彼女に、過食症だ