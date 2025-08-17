ＤｅＮＡ５―４中日（セ・リーグ＝１７日）――３年ぶりに日本球界に復帰したＤｅＮＡ・藤浪が初登板。直球に球威があり、先発全員が左打者の相手打線にカットボールやスプリットも有効だった。四回は四球と暴投などでピンチを招いたが、宇佐見を三ゴロ併殺打に仕留めて切り抜け、チームメートと笑顔でタッチを交わした。「やるべきことに集中してマウンドに上がれればいい」と話していた通り、５回１失点としっかり役割を果た