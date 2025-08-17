第107回全国高等学校野球選手権大会は第12日を終えベスト8が揃った。準々決勝の組み合わせも決定し、27年ぶり2度目の春夏連覇を狙う横浜（神奈川）は県岐阜商（岐阜）と、史上7校目の夏連覇を狙う京都国際（京都）は山梨学院（山梨）と対戦する。関東第一（東東京）と日大三（西東京）は15年ぶりの“東西東京対決”が実現。沖縄尚学（沖縄）と東洋大姫路（兵庫）は第4試合にベスト4の最後の枠をかけて戦うことが決まった。【大会第