女優のジェニファー・アニストン（５６）が、女優のセレーナ・ゴメス（３３）にＳＮＳ利用を後押しされたことを明かした。２０１９年後半、自身のヘアケアブランド「ローラヴィ」の発売を機にインスタグラムのアカウントを開設したジェニファーだが、セレーナが有効な活用法のアドバイスをしてくれたと明かしている。 【写真】年の差なんて関係ない！仲良しのセレーナ・ゴメス ジェニフ