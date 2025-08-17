任期満了に伴う山形県村山市長選挙の告示まで17日で1週間です。これまでのところ4期目を目指す現職以外に出馬の動きはなく、無投票となる公算が大きくなっています。村山市長選に出馬を表明しているのは、現職で4期目を目指す志布隆夫さん（74）です。志布さんは、2013年から市長を3期務めていて「新たな道の駅の整備を含めた村山駅西口エリアの開発」のほか、「子育て支援や教育環境のさらなる充実」などを訴えています。これまで