18日明け方にかけ山形県の置賜と庄内では大雨の所がある見込みで、土砂災害などに注意・警戒が必要です。山形地方気象台によりますと、置賜と庄内では18日明け方にかけ雷を伴った激しい雨が降る恐れがあり、雨雲が予想以上に発達した場合、警報級の大雨となる可能性があります。18日午後6時までに予想される24時間降水量はいずれも多い所で、置賜・庄内で80ミリ、村山・最上で60ミリとなっています。気象台は、置賜と庄内では大雨