在フィリピン日本国大使館によると、現地時間8月15日午後10時40分頃、マニラで日本人2人が殺害された。マニラ市のマルバー通りで、被害者の日本人2人がタクシーから降車した直後、被害者に近づいて来た男が拳銃を発砲し、2人を殺害した。犯人らは被害者の所持品を奪い、バイクで逃走している。事件の動機や背景は不明だという。在フィリピン日本国大使館は在留邦人や旅行者に対し、引き続き身の周りの安全に十分注意して行動するよ