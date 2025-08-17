エア・カナダとエア・カナダ・ルージュは、客室乗務員が加入するカナダ公共労働組合（CUPE）のストライキが終結すると発表した。カナダ労務関係委員会（CIRB）がパティ・ハイドゥ連邦雇用家族相の指示に基づき、労使交渉を最終的な拘束力のある利益相反仲裁に付託したことに伴うもの。労働法に基づく指示とCIRBによる命令により、運航は順次再開される。CIRBは全客室乗務員に対し、8月17日午後3時（現地時間）までに職務を再開する