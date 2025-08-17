日本国憲法は1946年11月3日に公布、1947年5月3日に施行された。GHQによる占領下で、どのようにして国の最高法規が作られたのか。GHQとの交渉に当たった白洲次郎について掘り下げた別冊宝島編集部編『知れば知るほど泣ける白洲次郎』（宝島社）より、一部を紹介する――。写真＝iStock.com／dimakig※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／dimakig■リークされた日本側の草案にGHQが激怒マッカーサーは新しい日本の憲法を早急に