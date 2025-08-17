新日本プロレス真夏の祭典「Ｇ１クライマックス」は１７日の有明アリーナ大会で優勝決定戦が行われ、ＫＯＮＯＳＵＫＥＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之介＝３０）がＥＶＩＬを撃破し、初優勝を飾った。「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」の面々をセコンドにつけたＥＶＩＬの極悪殺法に大苦戦を強いられた。試合に介入してきたディック東郷、ドン・ファレに加えてＳＡＮＡＤＡ、高橋裕二郎、金丸義信、ＳＨＯ、ＤＯＵＫＩ