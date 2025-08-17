8月14日、元モーニング娘。の道重さゆみが芸能界を引退した。同日には、ライブツアー『SAYUMINGLANDOLL〜SAMSALA〜』の千秋楽が東京のZepp Diver Cityで行われ、約2500人のファンへ別れを告げた。【写真】“伝説のアイドル”道重さゆみ、最後の投稿画像元モーニング娘。道重さゆみが芸能界を引退「道重さんは、2003年に13歳でモーニング娘。の6期生として加入しました。当時、歌もダンスも未経験だったものの、オーディションで