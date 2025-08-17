東京女子プロレスの夏のシングル・トーナメント「第１２回東京プリンセスカップ」決勝戦（２３日、東京・後楽園ホール）は「渡辺未詩ＶＳ遠藤有栖」に決定した。渡辺は１７日の大阪大会でベテラン・中島翔子との準決勝を制し、２０２２年以来３年ぶりの決勝戦進出を決めた。試合後、リング上でファンに「私はプリンセスなので絶対に負けません」と誓う。さらに「私が決勝まで進んだ年に新しくなった、あのプリンセスの称号であ