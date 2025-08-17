東海道新幹線の米原（滋賀県）―岐阜羽島（岐阜県）間を走行中の上りこだま764号の床下装置から発煙したトラブルで、JR東海は17日、原因は調査中とした上で「不具合が重なった極めてまれな事象」との見解を明らかにした。17日の終電後、停車させている岐阜羽島駅から列車を同社浜松工場（浜松市）に回送し、詳しく調べる。同社によると、9号車にあるモーターの出力を制御する「主変換装置」が故障し、この装置の異常を検知した