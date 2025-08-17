「全国高校野球選手権・３回戦、県岐阜商３−１明豊」（１７日、甲子園球場）県岐阜商が競り勝ち、１６年ぶりの８強進出を決めた。初回、５番・宮川の２点二塁打で先制。さらに、生まれつき左手の指を欠損するハンディを背負う横山温大外野手（３年）が右前適時打を放った。横山は初戦から３戦連続安打をマークし、甲子園をどよめかせた。投手陣は豊吉、渡辺とつないで六回途中からエース柴田を投入して逃げ切った。