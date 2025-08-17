避難所での生活や災害時の備えについて親子で学ぶイベントが、三重県伊勢市で開かれました。イベントには地元の小学生とその保護者のあわせて60人ほどが参加し、まずはプライバシーが保たれる「避難所用テント」の組み立てに挑戦しました。そして、ダンボールベッドを設置すると、寝心地を確かめていました。ほかにも、災害時の行動について考える「クロスロードゲーム」では、イエスとノー