8月17日、新潟競馬場で行われた9R・3歳上1勝クラス（ダ1200m）は、三浦皇成騎乗の3番人気、マーズオデッセイ（牡3・美浦・田中勝春）が勝利した。1/2馬身差の2着に1番人気のピコテンダー（牝3・美浦・上原佑紀）、3着にフォンメイリー（牝6・美浦・粕谷昌央）が入った。勝ちタイムは1:11.1（良）。2番人気で杉原誠人騎乗、アサクサグレース（牝3・美浦・戸田博文）は、8着敗退。【新馬/札幌5R】武豊ジャスティンシカゴがデビュ