元日本テレビアナウンサーが老眼鏡デビューを報告した。インスタグラムで「老眼鏡始めました」とクリアなメガネをかけた姿を披露したのは、現在はフリーで活動する宮崎宣子アナウンサー。「無理に見ようとして頑張ってましたが、余計に目が疲れて、眼科に行くと、無理に見ようとする方が目に良くないから、無理せず受け入れましょうと」と、眼科医のアドバイスもあって決断したことを明かした。一生の付き合いになるという老