歌舞伎俳優・片岡仁左衛門（８１）が１７日、京都・北野天満宮を訪れた。東京・歌舞伎座「秀山祭九月大歌舞伎」（２〜２４日千秋楽）の「通し狂言菅原伝授手習鑑」で当たり役の菅丞相（菅原道真）を５年ぶりに演じるため、その成功祈願が目的。同所は道真をまつる全国１万２０００の天満宮・天神社の総本社。京都で生まれ育った仁左衛門は、何度も訪れている場所だが、この役での成功祈願は福岡・太宰府天満宮が多かったため