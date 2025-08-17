◆米大リーグドジャース６―０パドレス（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースがナ・リーグ西地区の首位攻防戦に連勝し、単独首位の座を取り戻した。２回までに５得点を奪って逃げ切った。大谷翔平投手（３１）は「１番・ＤＨ」で先発出場し、２打数１安打２四球。２得点で両リーグトップを独走する１１７得点目をマーク。パドレスは連敗で同率首位から２位に後退した。試合後、Ｍ・ロハ