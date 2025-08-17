第１０７回全国高校野球選手権大会は１７日、３回戦４試合が行われ、８強が出そろった。１９日の準々決勝第１試合は、昨夏優勝校の京都国際と２０２３年センバツ優勝校の山梨学院が激突。２回戦で健大高崎に３失点完投勝利、尽誠学園との３回戦でも４回無失点の好投を見せた京都国際のエース・西村一毅に、３回戦で１４得点を挙げ、初めての夏８強入りを果たした山梨学院の強力打線が相対する。同第２試合は１５年ぶりとなる