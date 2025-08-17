瀬戸内国際芸術祭の作品を通して子どもたちに難民について知ってもらおうというイベントが高松市で開かれました。イベントには、日本ボーイスカウト香川連盟で活動する小学生６人が参加しました。 国連難民高等弁務官事務所ＵＮＨＣＲから講師を招き難民とは何か、どのような生活をしているのか物語を通じて学びました。座学の後高松港に移動し、初めてＵＮＨＣＲと瀬戸内国際芸術祭実行委員会が企画した作品、ホンマ