東風ホンダの新エネルギー工場。（ドローンから、武漢＝新華社配信）【新華社武漢8月17日】ホンダと中国自動車大手、東風汽車集団の合弁会社、東風本田汽車（東風ホンダ、湖北省武漢市）の新エネルギー工場を訪ねると、400台のロボットがアームを振り、260台のAGV（無人搬送車）が行き交う様子が見られ、溶接が100％自動化され、デジタルツイン技術で生産がリアルタイムでシミュレーションされるなど、スマート製造の魅力が至る