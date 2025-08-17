◇第107回全国高校野球選手権県岐阜商3―1明豊（2025年8月17日甲子園）県岐阜商・横山温大外野手（3年）が好守で輝きを見せた。初回、2点を先制してなお2死二、三塁の場面。横山のバットが133キロ直球を捉え、右前に3点目の適時打を運んだ。左手指が先天的にないハンディも努力で克服。名門・県岐阜商のレギュラーを掴んだ。8回1死一塁の守備では右飛を好補すると、ベースから飛び出していた一塁走者に矢のような送