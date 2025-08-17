◇セ・リーグ巨人1―3阪神（2025年8月17日東京D）巨人の赤星優志投手（26）が17日、阪神戦（東京D）に今季20度目の先発登板。0―0の4回に3点を失い、4回76球5安打3失点（自責1）でチーム単独ワーストとなる今季8敗目を喫した。この敗戦で赤星は阪神戦7連敗。試合後には4回の投球を振り返り「何とか無失点でと…あそこを最少（失点）でいければ分からない試合になったと思うんですけど、一気に3点取られてしまったので、そ