◇第107回全国高校野球選手権明豊1―3県岐阜商（2025年8月17日甲子園）明豊（大分）は2度の満塁機を生かせなかった。3点を先制された直後の2回、無死三塁から相手守備のミスで1点を返したが、2死満塁のチャンスで無得点に終わった。4回は1死一、二塁の場面で併殺に終わる。6回は1死満塁のチャンスを迎えたが、相手継投の前に9番・寺本が遊飛、1番・井上が空振り三振に終わった。明豊は初戦で市船橋（千葉）を破り