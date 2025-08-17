¤¤¤·¤«¤ïÆ°Êª±à¡¢¡Ö»Ò°é¤ÆÊ³Æ®µ­¡×¾å±Ç¥È¥­¤ÎÊ¬»¶»ô°é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¤¤·¤«¤ïÆ°Êª±à¡ÊÀÐÀî¸©Ç½Èþ»Ô¡Ë¤Ç¤Ïº£µ¨¡¢Èó¸ø³«¥±¡¼¥¸¤Ç»ô°éÃæ¤Î¥Ú¥¢¤«¤é£µ±©¤Î¥Ò¥Ê¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¤¤¤º¤ì¤âÍÄÄ»¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¡£°ì¤Ä¤Î¥Ú¥¢¤¬£µ±©¤òÁãÎ©¤Á¤Þ¤Ç°é¤Æ¤ë¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¤¥±¡¼¥¹¤Ç¡¢Æ±±à¤Ï£±£±Æü¤Ë»Ò°é¤Æ¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¡£ÍèÇ¯±©ºð»Ô¤ÇÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊüÄ»¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¡£¡Ê¸ÍÊÕÍªÂç¡¢»³ÅÄÌ÷Ç·¡ËÆ±±à¤Ïº´ÅÏ¥È¥­ÊÝ¸î¥»¥ó¥¿¡¼¡Ê¿·³ã¸©¡Ë¤«¤éÊ¬»¶»ô°é¤ò°ú¤­¼õ¤±¤Æ