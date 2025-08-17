落語家桂南光（73）桂塩鯛（70）桂吉弥（54）らが17日、大阪市のサンケイホールブリーゼで「米朝一門会」に出演した。今年は米朝さん生誕100年に当たる。中トリを務めた南光は「出演者が（米朝さんの）孫弟子ばかりで、1番年上になってしまいまして」と苦笑しながら、「私が若い頃は、70を超えてやってる師匠や先輩方に『このおっさんら、もう引退したらどないや』と思ってましたけど、今、思われてるんでしょうね」と自虐気味に話