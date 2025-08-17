²Î¼ê¤ÎÉ¹Àî¤­¤è¤·¤µ¤ó¡Ê48¡Ë¤¬¡¢17Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¶á±Æ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹õ¤Î¿åÃå¤Ë¿È¤òÊñ¤àÉ¹Àî¤µ¤ó¤Î¤­¤áºÙ¤«¤ÊÈ©¤äÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁ¯¤ä¤«¥Ö¥ë¡¼¤Î¥×¡¼¥ë¤ò³Ú¤·¤àÉ¹Àî¤­¤è¤·¤µ¤óÉ¹Àî¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÆü¾Æ¤±»ß¤á¤¿¤Ã¤×¤êÅÉ¤Ã¤Æ¥×¡¼¥ë¤Ë¥É¥ô¥©¡¼¥ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¾È¤ê¤Ä¤±¤ëÆü¸÷¤Î²¼¡¢Æü¾Æ¤±»ß¤á¡õ¥µ¥ó¥Ð¥¤¥¶¡¼¤ÇÆü¾Æ¤±ÂÐºö¤ò¤·¤Ä¤Ä¡¢¹õ¤Î¿åÃå»Ñ¤Ç¥×¡¼¥ë¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¤·