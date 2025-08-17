「戦争のない世界は実現しない」と7割近くが回答――そんな調査結果が日本赤十字社（東京都港区）による「戦後80年に関する意識調査（2025年）」でわかりました。また、核兵器の使用や保有については、約半数が「保有も使用もすべきではない」と回答した一方で、「使用すべきではないが、自衛のために保有することは致し方ない」が3割近くに上ったそうです。【調査結果】戦争のない世界が実現すると思いますか？調査は、日本国内の