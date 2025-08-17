全国高校総体（インターハイ）は17日、岡山市の実父アリーナ岡山で柔道女子の個人4階級が行われ、70キロ級は郄橋南乃（福岡・大牟田）が2連覇を果たした。2回戦から登場したシードの郄橋は初戦を合わせ技で一本勝ち。その後も内股や背負い投げなどで一本勝ちを重ねた。決勝は小峰葵結（佐賀商）から技ありを奪い、頂点に立った。郄橋は春の全国高校選手権で団体と個人の無差別級の2種目制覇を達成。6月の