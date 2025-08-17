声優の森川智之が17日までに自身のX(旧ツイッター)を更新。13日に多臓器がんのため死去した声優の櫻井智さんを追悼した。櫻井さんはアニメ「マクロス7」ミレーヌ・ジーナス役、「怪盗セイント・テール」セイント・テール役など数々の人気キャラクターを演じてきた。森川は「櫻井智ちゃんご冥福をお祈りします。セイントテールからの長い付き合い、、芸能に対する真摯な姿勢はとても尊敬していました」と故人を追悼した。櫻