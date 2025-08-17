第二次世界大戦中、兵庫県豊岡市から旧満州に開拓のため移住し、集団自決した犠牲者らを追悼する集いが開かれました。終戦の前の年、国策で満州開拓の団員として現在の豊岡市但東町から４７９人が送り出されました。その後、旧ソ連軍の侵攻に遭い、終戦から２日後の８月１７日、川で集団自決に追い込まれ、女性や子どもを含む２９８人が犠牲となりました。追悼式は毎年、命日に合わせて営まれていて、１７日は集団自決の生存