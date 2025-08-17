和歌山県白浜町の日置川で友人らと遊んでいた２０代の男性が流され、行方不明になっています。１７日午後０時４０分ごろ、和歌山県白浜町の日置川で「２０代の若い男性が溺れている」と目撃した人から通報がありました。警察などによりますと、大阪市内に住む男性（２０代）が友人ら数人で川遊びをしていたところ、下流に流され姿が見えなくなったということです。友人は無事でしたが、男性の行方はまだわかっていません。