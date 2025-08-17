格闘家・朝倉未来（33）が17日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、弟で格闘家・朝倉海（31）のUFC2連敗について言及した。世界最高峰の格闘技団体「UFC319」が16日（日本時間17日）に米国・シカゴのユナイテッド・センターで開催。元RIZINバンタム級王者の海（JAPAN TOP TEAM）が、UFC2戦目となる8カ月ぶりの再起戦でティム・エリオット（米国）と対戦し、2Rギロチンチョークでタップアウト負け。2戦連続一本負けでUFC2連敗を