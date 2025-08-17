◇第107回全国高校野球選手権大会（17日、甲子園球場）全国高校野球選手権大会は17日、3回戦の4試合が行われました。沖縄尚学（沖縄）は仙台育英（宮城）を延長タイブレークで下し、2年ぶりの準々決勝進出を決めました。1点を追う7回、真喜志拓斗選手（3年）のタイムリーで同点として延長戦へ突入。迎えた11回表、宜野座恵夢選手（3年）のタイムリー3ベースなどで2点をあげて勝利をものにしました。投げては末吉良丞投手（2年）が