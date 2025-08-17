第１０７回全国高校野球選手権大会の第１２日（１７日）第３試合は東洋大姫路（兵庫）が西日本短大付（福岡）に３―２と逆転勝利し、１４年ぶりの８強入りを決めた。３回途中から登板したエース木下（３年）が流れを渡さず、５回に高畑（３年）、白鳥（３年）の連続適時打で逆転に成功。９回まで４安打無失点、８奪三振の好投を見せた木下は「どんな状況でも投げれる準備はできていた。うまく立て直してコースに丁寧に投げた。