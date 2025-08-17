第１０７回全国高校野球選手権大会の第１２日（１７日）の第３試合に登場した西日本短大付（福岡）は東洋大姫路（兵庫）に２―３で惜敗し、３３年ぶりとなる準々決勝進出を逃した。夏は２年連続で「８強」の壁に阻まれた。西日本短大付は３回、二死一、三塁の好機で打席には４番・佐藤（３年）。「４番として絶対返さなきゃいけない場面」と追い込まれながらも変化球にくらいつき先制打を放った。安田（３年）も続き、この回２