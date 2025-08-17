東京女子プロレスの夏のシングル・トーナメント「第１２回東京プリンセスカップ」の準決勝（１７日、エディオンアリーナ大阪第２競技場）が行われ、荒井優希（２７）が遠藤有栖（２７）に敗れて昨年、一昨年に続き目前で優勝決定戦進出を逃した。念願の優勝を目指す荒井はボディーシザースやサソリ固めで攻め込み、キャメルクラッチで長時間絞られてもロープに逃げる執念を見せる。さらに磐梯山を狙ってトップロープに着地した