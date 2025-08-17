女子プロレス「スターダム」の?狂乱娘?鈴季すず（２２）が真夏の祭典「５★ＳＴＡＲＧＰ」２度目の優勝にまっしぐらだ。勝てば決勝トーナメント（２０日、後楽園ホール）進出が決まる鈴季は、ブルースターズＢブロック最終公式戦（１７日、浜松）で八神蘭奈と激突。ゴングを待たなかった八神に奇襲攻撃を仕掛けられた鈴季だったが、強烈なエルボーでお返しだ。その後も勢いの止まらない八神に腕を絞り上げられ窮地に陥る場