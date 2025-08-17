持ち帰りすし店の小僧寿しは、2025年8月18日から22日まで、「人気手巻5種セール」を実施します（一部店舗を除く）。今回は5種類の「手巻寿し」がお得に小僧寿しの人気商品「手巻寿し」の中から、特に人気のある5種が今だけの特別価格になって登場します。・手巻寿し「納豆」迷ったときはやっぱり納豆。どの世代にも愛される定番の味です。通常価格129円のところ、期間中は108円に。・手巻寿し「えびマヨ」子どもに大人気のえびマヨ