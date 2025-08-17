8月10日から11日にかけての記録的な大雨で熊本県上天草市松島町の教良木（きょうらぎ）地区では多くの土砂崩れが発生し、道路が寸断されています。 上天草市松島町では各地で家屋が浸水する被害が出ましたが、山あいの教良木地区では多くの場所で土砂崩れが発生しています。 上天草市によると 教良木地区だけで道路にかかる土砂崩れが28件、家屋や敷地内への土砂流入が18戸確認されています。(16日までに) この場所では 家屋2戸