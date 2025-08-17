具材と好みのトッピングを生地に包む参加者＝１７日、平塚市保健センター平塚名物「弦斎カレーパン」作りを体験する親子向けの教室が１７日、平塚市保健センター（同市東豊田）で開かれた。製造元の高久製パン（同市老松町）の高久直輝社長らが講師を務め、参加者はトッピングを自由に選びオリジナルのパン作りを楽しんだ。弦斎カレーパンは、平塚に住んでいた明治・大正の人気作家・村井弦斎の小説「食道楽」に登場する「ライ