8月10日から11日にかけて降った大雨で、校庭やプールに土砂が流れ込んだ熊本県八代市の龍峯（りゅうほう）小学校では、17日、保護者や地元の消防団など約100人が復旧作業に駆けつけました。 作業は日中の強い日差しを避け、午前6時すぎからスタート。2時間あまり汗を流しました。 「新学期が始まったら笑顔で通ってもらいたい」（復旧作業に参加した保護者）「早く元通りになるように頑張りたい」（卒業生）「たくさ