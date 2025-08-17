東海地方は8月17日、名古屋で37℃を超えるなど各地で猛暑日となりました。18日以降も厳しい暑さが続く見込みで、熱中症への注意が必要です。17日、愛知県豊田市や名古屋市、岐阜市などで37℃を超え、各地で猛烈な暑さとなりました。18日も高気圧に覆われて朝から晴れる見込みで、最高気温は名古屋で38℃、岐阜で37℃、津で34℃と予想されています。18日は愛知と三重に熱中症警戒アラートが出されていて、気象台は、