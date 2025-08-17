お盆休み最終日の17日、新潟県内の行楽地は連休を最後まで楽しもうという家族連れなどで賑わいました。一方Ｕターンラッシュはピークを迎えています。最大9連休となったお盆休み最終日の17日。観光客や帰省客で賑わっていたのは、新潟市中央区のマリンピア日本海です。この日は、ことし4月に生まれ、7月から愛称を公募していたゴマフアザラシの命名式式が行われ、2400通あまりの応募の中から、新潟市西区に住む佐藤さ