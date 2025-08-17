◆パ・リーグソフトバンク１―０ロッテ（１７日・みずほペイペイドーム）ロッテは今季９度目のサヨナラ負けで、無得点負けも２０度目。対ソフトバンク戦も６勝１３敗１分けとなり、今季の負け越しが決まった。試合後、吉井理人監督は右前腕部の故障から約２か月ぶりに復帰して５回無失点の西野勇士投手について「順調に回復してると思います。５０球くらいで握力なくなるのかなと。しっかり約７０球（６９球）投げられたんで