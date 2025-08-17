Image: Amazon.co.jp この記事は2024年6月6日に公開された記事を編集して再掲載しています。こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。キーホルダータイプのコンパクトなマルチツールは、気軽に持ち運べて利便性バツグン！作業のしやすさでは専用ツールに一歩譲ることが多いため、“いつでもどこでも使える”というメリットを活かせるかどうかは、まさ