個人馬主として前人未到のＪＲＡ通算２０００勝まであと「１」としていた松本好雄オーナーは、８月１７日に３場で計８頭を出走させ、中京１Ｒのメイショウナルカミ（牡２歳、栗東・安達昭夫厩舎、父ゴールドシップ）の２着が最高だった。武豊騎手とのコンビで１番人気に支持された札幌３Ｒのメイショウキンタイ（牡３歳、栗東・高橋亮厩舎、父フィエールマン）は３着。大記録達成は翌週以降に持ち越しとなった。